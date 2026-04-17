Diskussion

Streit um Barrierefreiheit: Wer soll für Inklusion bezahlen?

53:01 Minuten Streitpunkt Barrierefreiheit in Privatunternehmen: Die Freude über die Reform des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen hält sich in Grenzen (Symbolbild) © picture alliance / Zoonar / benis arapovic

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Das Behindertengleichstellungsgesetz soll bald auch Barrieren in Privatunternehmen abbauen – allerdings ohne diese zu sehr belasten. Kritiker sehen einen "Kniefall vor der Wirtschaft" und bezweifeln, ob echte Inklusion so gelingen kann.