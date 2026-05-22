AfD gegen Inklusion

Ein Vorzeigeprojekt in Sachsen-Anhalt bangt um seine Zukunft

08:15 Minuten
Ein bärtiger Mann sitzt im Rollstuhl am Schreibtisch und tippt auf der Tastatur eines Laptops, daneben liegen Kabel, im Hintergrund ist eine Werkhalle zu sehen. Ein Mann und eine Frau blicken ihm über die Schulter.
Inklusionsprojekte möchte die AfD in Sachsen-Anhalt beenden, sollte sie bei den Landtagswahlen an die Macht kommen. (Symbolfoto) © imago / Westend61 / Jose Carlos Ichiro
Rauchhaus, Vinz |
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Sachsen-Anhalt schneidet bei Inklusion im Ländervergleich schlecht ab. Eine Ausnahme ist die Hochschule Magdeburg Stendal: Sie bildet Menschen mit Behinderung zu Inklusionsexperten aus. Doch der Erfolg der AfD weckt Sorgen um die Zukunft des Projekts.
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