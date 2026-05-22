AfD gegen Inklusion
Inklusionsprojekte möchte die AfD in Sachsen-Anhalt beenden, sollte sie bei den Landtagswahlen an die Macht kommen. (Symbolfoto) © imago / Westend61 / Jose Carlos Ichiro
Ein Vorzeigeprojekt in Sachsen-Anhalt bangt um seine Zukunft
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Sachsen-Anhalt schneidet bei Inklusion im Ländervergleich schlecht ab. Eine Ausnahme ist die Hochschule Magdeburg Stendal: Sie bildet Menschen mit Behinderung zu Inklusionsexperten aus. Doch der Erfolg der AfD weckt Sorgen um die Zukunft des Projekts.