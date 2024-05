Inhaftiert in El Salvador

Tausende sind unschuldig im Gefängnis

26:10 Minuten Im März 2022 wurde in El Salvador erstmals der Ausnahmezustand verhängt, um gegen Bandenkriminalität vorzugehen. Doch dabei laufen auch viele Unschuldige Gefahr, in Haft zu geraten. © AFP / Marvin Recinos

Markus Plate, Alfredo Carías, Christian Ambrosius, Katja Bigalke · 27. Mai 2024, 18:30 Uhr

Am 1. Juni tritt Nayib Bukele in El Salvador seine zweite Amtszeit als Präsident an. Viele Menschen sind ihm dankbar dafür, dass das Leben im Land unter seiner Regentschaft sicherer geworden ist. Doch Zehntausende sitzen ohne Prozess in Haft.