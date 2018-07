Informatiker Klaus Tochtermann über Fake Science "Katastrophe für die Wissenschaft"

Klaus Tochtermann im Gespräch mit Dieter Kassel

Weltweit sollen 400.000 Forscherinnen und Forscher betroffen sein. (imago/Westend61)

Ein Rechercheprojekt hat offengelegt, dass mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler bei pseudowissenschaftlichen Verlagen, Konferenzen und Internet-Plattformen publiziert haben sollen. Das schädige die Glaubwürdigkeit seriöser Forschung, sagt Klaus Tochtermann, Direktor des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft.

Pseudowissenschaftliche Verlage, Konferenzen und Internet-Plattformen sind ein zunehmendes Problem, wie ein Rechercheprojekt von NDR, WDR, "Süddeutscher Zeitung" sowie des Deutschlandfunks offengelegt hat. Mehr als 5000 deutsche Wissenschaftler sollen dort publiziert haben. Das Rechercheprojekt zeigt, dass grundlegende Regeln der Qualitätssicherung nicht beachtet würden.

Das Phänomen der pseudowissenschaftlichen Verlage sei zwar seit Jahren bekannt. Neu seien aber das Ausmaß und die rasant gestiegenen Zahlen bei den Publikation. Zudem nutzten beispielsweise Produzenten fragwürdiger Krebsmedikamente oder Skeptiker des Klimawandels gezielt die scheinwissenschaftlichen Zeitschriften für ihre Thesen. Weltweit sollen 400.000 Forscherinnen und Forscher betroffen sein, heißt es in der Veröffentlichung der Rechercheergebnisse.

Gegenbewegung Open Science

"Es ist offen gestanden für die Wissenschaft eine Katastrophe, dass so eine Bewegung so um sich greift, weil wir ja ein hohes Interesse an unserer Glaubwürdigkeit haben", sagte Klaus Tochtermann, Direktor des Leibniz-Informationszentrums Wirtschaft, im Deutschlandfunk Kultur.

"Wir haben derzeit auch eine große Gegenbewegung, Open Science heißt die. Das heißt, wir wollen die Transparenz in der Wissenschaft erhöhen."

Nicht nur Endergebnisse, sondern auch Zwischenergebnisse sollten bekannt gegeben werden, sagte der Professur für Digitale Informationsinfrastrukturen. Dadurch solle einmal die Glaubwürdigkeit erhöht werden, aber auch die Qualität. Deshalb sei das Phänomen der Pseudowissenschaft so verheerend, weil sie das Gegenteil von dem bewirke, was die Open Science Bewegung bezwecken wolle.



