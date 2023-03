Berlin, Spitzenspiel in der Kreisliga, unterste deutsche Spielklasse: Delay Sports gegen FC Grunewald. Zuschauerzahl: 1.600.

Viele Anhänger kommen wegen Elias Nerlich

Elias Nerlich ist der Grund, warum so viele Menschen ein Match der elften deutschen Fußballliga besuchen. Er ist Mittelstürmer und Mitgründer von Delay Sports, von Beruf Influencer.



Nerlich:

„Wir haben gerade erst angefangen, unsere erste Saison, direkt der erste Aufstieg, auch wenn es nur von der Kreisliga C in die B ist, aber es ist trotzdem etwas Besonderes für uns. Wir wollen immer weiter hoch, aber der Spaß soll im Vordergrund stehen. Mit seinen Kumpels ein bisschen zocken und dann mit der Community zusammen - sehr, sehr cool.“

Die Community - das sind Millionen, die ihm auf den Streaming-Kanälen von Youtube oder Twitch folgen, wenn er FIFA und andere Videospiele zockt oder einfach aus seinem Alltag erzählt. Junge Menschen, die von überallher anreisen, um Elias Nerlich und Delay Sports ganz unten in der Amateur-Fußballliga spielen zu sehen.

Hype bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Der Hype um den Verein ist vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen riesig. Auf Instagram beispielsweise hat Delay Sports deutlich mehr Follower als die beiden Berliner Bundesligaklubs Hertha und Union. Dabei gibt es den Verein erst seit anderthalb Jahren.

Im November 2021 gründeten Elias, genannt Eli, Nerlich und sein Kumpel, der Ex-Hertha-Profi und ebenfalls Influencer Sidney Friede Delay Sports. Florian Fischer ist Geschäftsführer des Klubs:

„Wir haben etwas ganz Eigenes auf die Beine gestellt. Und da muss ich Eli ein Lob aussprechen. Er hat von Anfang an gesagt: ‚Wir übernehmen keinen Verein in der Landesliga.‘ Was gemacht hätte werden können. Es wäre kein Problem gewesen.“

Fans von Delay Sports Berlin feuern ihre Mannschaft bei einem Spiel gegen den 1. Traber Mariendorf an. © Imago / Matthias Koch

Gleich in der ersten Saison nimmt der Klub nun am Spielbetrieb teil. Als Neuling hätte Delay Sports eigentlich zunächst drei Jahre in der Freizeitliga kicken müssen. Doch der Berliner Fußball-Verband (BFV) erteilte eine Sondergenehmigung.



BFV-Präsident Bernd Schultz sagt:



„Wir sehen hier durchaus auch ein neues Modell, wie ein Verein sich entwickelt, wie er sich aufbaut, wie er auch versucht, neue Gruppen anzusprechen über Social Media - was ja im Vereinsalltag nicht überall so intensiv gelebt wird. Ich glaube schon, dass das Experiment funktioniert. Insofern haben wir eine richtige Entscheidung getroffen.“

Schultz ist froh, dass die anfangs kritischen Stimmen wegen der Vorzugsbehandlung leiser geworden sind.

Wir hören mittlerweile sehr viel Positives dort, wo Delay Sports zu den Spielen kommt. Es kommen Zuschauer mit, die für die Kreisliga C sicherlich ungewöhnlich sind. Insofern profitieren mittlerweile auch eine ganze Reihe von Vereinen. Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußball-Verbandes

Zum Auswärtsspiel in den Berliner Vorort Hohen Neuendorf zum Beispiel kommen viele Kinder. Artig warten sie hinter rot-weißem Flatterband, bis sie High Five oder ein Selfie mit ihren Idolen machen können.

Mehrere Influencer spielen bei Delay Sports

Neben Eli und Sidney spielen noch drei weitere Influencer bei Delay Sports. 400 Besucherinnen und Besucher zieht diese Partie an. Vor dem Bierausschank und an der Bratwurstbude lange Schlangen.

Der Laden brummt, freut sich Andrea Müller vom Gastgeber Blau-Weiß Hohen Neuendorf:



„Ich finde das mega, dass wir die in der Staffel haben, dass man hier so ein Event aufziehen kann, das ist einfach super. Das ist gut für den Fußball, bringt vielleicht noch mal so ein paar Kinder dazu, den Sport ausüben zu wollen. Man macht sich selbst auch noch mal bekannter als Verein.“

Elias Nerlich bei Selfies mit Fans © Imago / Matthias Koch

Auch fußballerisch läuft es für Delay Sports. Die Qualität des Kaders ist hoch, viele trauen dem Team den Durchmarsch bis zur Landesliga zu. Vorher muss der Klub aber noch zwei Jugendteams an den Start bringen. Auflage des Fußballverbandes wegen der Sondergenehmigung.

Es gibt zu wenig Fußballplätze in Berlin

Problem: Es gibt zu wenig Fußballplätze in Berlin. Hier erfährt Delay Sports keine Vorzugsbehandlung.

Kinder, die mit dem Fußballspielen beginnen wollen, und sei es nur, weil Eli und Sid dabei sind, gebe es dagegen genug, erklärt Geschäftsführer Florian Fischer.

„Wir starten noch dieses Jahr, also schon nach einer Saison, mit unseren Jugendteams. Irgendwann wird auch Eli seine Schuhe an den Nagel hängen. Dann werden die Jungen Marius, Jonas oder Felix immer noch für Delay Sports spielen.“

Kritiker sehen Werbeveranstaltung

Viele kritisieren das Projekt als Werbeveranstaltung, nicht nachhaltig genug. Die Verantwortlichen entgegnen: Die hohe Reichweite von Delay Sports sorge für mehr Sichtbarkeit für den Amateurfußball insgesamt.

Und für die Deutsche Krebshilfe, deren Logo das Team auf dem Trikot trägt. Unentgeltlich. Für Influencer und Mitgründer Elias Nerlich ist Delay Sports Business und Herzensangelegenheit in einem.



„Die Leute sind froh, uns mal in echt zu sehen - das ist eine coole Sache für alle.“