Industriestrom

Wie bekommen wir bezahlbaren sauberen Strom?

53:29 Minuten Die Arbeiten an der SuedLink-Stromtrasse im Bergwerk Heilbronn haben begonnen. Die Trasse wird nach Protesten unterirdisch verlegt. © picture alliance / dpa / Marijan Murat

Garvert, Jan · 15. September 2023, 18:05 Uhr

Der Bau von SuedLink hat begonnen: In fünf Jahren soll der Strom aus Windkraft vom Norden in den Süden Deutschlands fließen. Die Industrie ist in der Energiewende oft schneller, fordert aber Subventionen. Darüber streitet die Ampelkoalition.