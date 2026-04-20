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Deutschlandfunk Nova
*In diesem großen schwarzen Raum" Wie lernt man Musiktheater-Regie? Von S. Roth
29:55 Minuten
© Deutschlandradio
20. April 2026, 21:30 Uhr
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