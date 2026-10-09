    Im Schatten der Burg. 50 Jahre Bardentreffen in Nürnberg

    28:30 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Peltner, Arndt |
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