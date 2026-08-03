    Im Herzen barfuß. Evangelische Kirche.

    02:54 Minuten
    Wort zum Tage Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften Deutschlandradio
    © Deutschlandradio
    Rittner-Kopp, Julia |
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