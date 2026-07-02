    Im Dialog - Lieder von Charles Ives und Gustav Mahler

    78:19 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Julia Sophie Wagner, Steffen Schleiermacher |
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