Politisch war 1995 ein bewegtes Jahr. Der Bosnienkrieg endete nach drei Jahren. Österreich, Finnland und Schweden traten der Europäischen Union bei, und die Welthandelsorganisation (WTO) wurde gegründet. Auch in der Popmusik war einiges los. Viele großartige Pop-Platten erschienen, die sich tief in die Musikgeschichte eingeschrieben haben.

Höhepunkt als Endpunkt

Oftmals markierten sie die Hochzeit eines Genres, das danach im Abstieg begriffen war. Das zweite Album „(What’s The Story) Morning Glory?“ von Oasis mit Songs wie „Wonderwall“ oder „Don’t Look Back In Anger“ etwa war Britpop auf seinem Höhepunkt und zugleich in seinem kommerziellen Endstadium.

Aufbrüche

Tricky brachte 1995 sein Debütalbum „Maxinquaye“ raus, das zu einem Schlüsselalbum des Trip-Hop wurde. Das Debüt „Digital ist besser“ der jungen Tocotronic machte im deutschsprachigen Pop Wellen und verlieh der Hamburger Schule einen wichtigen Akzent.

„Jagged Little Pill“ von Alanis Morissette kämpfte gegen Rollenklischees von Frauen und ist aus heutiger Sicht ein wichtiges Zeugnis weiblicher Selbstermächtigung in der männlich dominierten Rockmusik. 2Pac rappte auf „Me Against The World“ von seinen Erfahrungen als Schwarzer in den USA und trug mit dazu bei, dass Hip-Hop in den kommenden Jahren den Pop-Mainstream dominierte.

1995 bringen die Smashing Pumpkins mit ihrem genialen und egomanischen Frontmann Billy Corgan "Mellon Collie And The Infinite Sadness" raus. Corgan beschreibt das Album als "THE WALL für die Generation X". Er vergleicht das Album seiner Band also mit Pink Floyds weltberühmtem Konzeptalbum.