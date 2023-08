Ikea wird 80

Ikea - das Möbelhaus mit dem gelbblauen Logo - wird in diesem Jahr 80 Jahre alt. 1943 gründete der 17-jährige Ingvar Kamprad in der schwedischen Kleinstadt Älmhult das Unternehmen aus seiner elterlichen Scheune heraus. Heute würde man wohl sagen: ein Start-up. Zunächst verkaufte er Kugelschreiber und Nylonstrümpfe, schnell folgten Möbel, die er vor allem in der Nähe im schwedischen Småland verkaufte, so hielt er den Preis gering.

Bereits 1955 erschien der erste Ikea-Katalog , der die Möbel nicht losgelöst und freistehend zeigte, sondern eingebettet in ganze Räume, die sich komplett nachkaufen ließen. Um diese Zeit begann man auch damit, die Möbel als Bausätze zum Selbstbauen anzubieten, was die Möbel billiger machte und Einrichtungen erschwinglich. Ikea verkaufte ein "demokratisches Design" an die breite Masse.

Schon in den 1970er-Jahren ging das Unternehmen mit dem Spruch "For the wise rather than the wealthy" auf Kundenfang, erklärt Claudia Banz, Kuratorin am Museum für Kunstgewerbe in Berlin. So sei damit die Vorstellung verknüpft gewesen, dass jede Familie, unabhängig von der finanziellen Situation, sich ein schönes Zuhause einrichten könne.