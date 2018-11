Ihre Wunsch-Weltzeit 2018 Worüber sollen wir berichten?

Weltzeit-Redaktion

Suchen Sie sich ein Lieblingsthema auf unserer Weltkarte aus, über das Sie gerne eine Weltzeit hören möchten. (imago stock&people)

Über welches Thema oder welche Region auf der Welt möchten Sie gern mehr hören? Schreiben Sie uns bitte bis zum 11. November an Weltzeit@deutschlandradio.de. Wir wählen aus und schicken einen Reporter los - für Ihre Wunsch-Weltzeit vor Weihnachten.

Jedes Jahr gehört die letzte Weltzeit-Sendung vor Heilig Abend unseren Hörern. Schicken Sie uns bitte jetzt Ihre Vorschläge an Weltzeit@deutschlandradio.de. Aus den vielen Einsendungen generieren wir die Weltzeit am 20. Dezember.

Herzlichen Dank für Ihre Anregungen, die wir bereits erhalten haben. Noch bis zum 11. November können Vorschläge eingereicht werden. Wir suchen Auslandsthemen, Regionen oder Länder über die Sie gern mehr erfahren möchten und über die wir in der Weltzeit bisher nicht oder zu wenig berichtet haben. Alles weitere erfahren Sie in den nächsten Wochen hier.

Auf dem Laufenden bleiben Sie auch, wenn Sie den Podcast der Weltzeit abonnieren. Schauen Sie gern vorbei, um regelmäßig in die Welt reinzuhören.

Einige Vorschläge von Ihnen:

- die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage in Moldawien und Transnistrien (Mathias)

- Ghana – Frauen und Handel, Innovation, Veränderungen, Musik, politische Situation (Veronika)

- Mosambik (Hörerin per Anrufbeantworter)

- Urlaubsgebiete in Tunesien nach Anschlag (Hörerin per Anrufbeantworter)

- Indien – Strömungen zur Veränderung aus der jungen Generation, Kastenwesen (Hörerin per Anrufbeantworter)

- Surinam – Das Leben der Frauen, Gleichheit jetzt mehr als vor 30 Jahren (Hans Jörg)

- Kampf für Geschlechtergleichheit in der Islamischen Republik Pakistan (Aaron Otto)

- Somaliland - die politische und sozioökonomische Situation ist ziemlich positiv sein im Gegensatz zu Somalia (Elisabeth)

- Brasilien: Menschenrechtsverletzungen der neuen Regierung Bolsonaro; Kroatien: Abdriften in einen gewinnmaximierten Tourismus und die Folgen für Bevölkerung und Natur; Italien/Südtirol: der Kampf um die Pestizid freie Region Mals (Jens)

- mehr aus Russland berichten um ein mögliches Feindbild abzubauen – Kultur, Voelker, Geschichte, Menschen (Jan)

- Serbien (Nora)

- Taiwan - das Selbstbestimmungsrecht der dort wohnenden Bevölkerung (Gero)

- Lösungsperspektiven für den Konflikt der Regierung in Kamerun mit der anglophonen Minderheit; letzte Kolonie auf afrikanischem Boden: Westsahara und der Freiheitskampf der Sahauris; Togo - das stille Nordkorea Afrikas (Christa und Jens)

- Niederlande (Elisabeth)

- Leben und Erbe der deutschen Kriegsgefangenen in Japan auf der Insel Shikoku (Milan)

- Wie hat sich Kanada seit Trump verändert? (Johanna)

- Mich würde Japan sehr interessieren (Erich)

- das Projekt "Las Gaviotas" wurde in den 1980er Jahren in Kolumbien gegründet und ist ein Versuch, eine nachhaltig wirtschaftende Gemeinschaft in unwirtlichem Gebiet aufzubauen (Marianne)

- indigene Völker in Peru - Menschenrechte, kollektive Enteignung, Kultur (Carola)

- entlegene russische Provinzen, zum Beispiel die zu Sowjetzeiten eine wichtige Rolle spielten, jetzt aber diese Rolle nicht mehr haben (Industriegebiete im hohen Norden, Gebiete, wo Stalins Gulags standen). Wie sieht es heute in den Gebieten aus? Wer lebt dort, und wie (über) leben die Menschen dort? (Markus)

- Adventsbräuche in verschiedenem Regionen der Erde zu erfahren, wie sieht es zum Beispiel aus mit Weihnachtsmärkten, Schmuck der Städte und Häuser, religiösen oder anderen Traditionen, der Art und Weise, wie Menschen in der Zeit zusammenkommen, was sind typische Speisen und Getränke? (Annette)

- Situation im Norden Marokkos (vor allem in Al-Hoceima sowie der gesamten Rif-region) zurzeit äußerst spannend und brisant. Es sind vor allem junge Menschen, die gegen den immer autoritäreren und um sich selbst kreisenden König demonstrieren. Stets in der Angst, deswegen rigoros verfolgt zu werden. (Yassin)