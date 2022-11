„Hyäne Fischer“ an der Volksbühne Berlin

2013 erschien ein Song, der sich ins öffentliche Gedächtnis eingefräst hat wie kaum ein anderer: Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ – und wohl kaum ein anderer deutschsprachiger Hit des letzten Jahrzehnts wurde so oft parodiert und umgetextet. An der Berliner Volksbühne kann man nun eine neue Version hören: „Hodenlos an die Macht“ lautet da der kämpferisch feministische Refrain.

Viel wird aufgefahren in dieser üppigen Produktion, Volksbühnen-Ikone Kathi Angerer ist dabei, Orchester, Chor, zahlreiche Schauspielerinnen, und mit den hoch emotionalen Mitteln des Musicals soll schließlich eine Utopie verwirklicht werden, wie Lydia Haider hofft: „Man geht auf jeden Fall verändert raus. Es ist sicher nicht so was, wo man im Brecht’schen Sinn Distanz einnimmt, aber auch nicht dieses Kathartische.“ Stattdessen sei es „ganz was Neues“. Aber das sei nur möglich „durch die Kombination mit Musik, mit diesem Einlassen der Schauspielerinnen auf die Sache, und nur mit so einem großen Chor“.