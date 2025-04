Eierkonsum in Deutschland

Und dabei achten die Deutschen nach eigenen Angaben auf die Produktionsbedingungen: In einer Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aus dem Jahr 2022 gaben 32 Prozent der Befragten an, ausschließlich Bio-Eier zu kaufen, weitere 32 Prozent machten die Angabe „häufig“. Nur sechs Prozent erklärten, dass sie nie Bio-Eier kaufen würden.

52 Prozent der Eier werden nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft an private Haushalte verkauft, 32 Prozent an die Industrie und 16 Prozent an Großküchen und Bäckereien. Und im Restaurant oder der Kantine fragen die meisten Verbraucher eben nicht nach den Produktionsbedingungen und auch bei verarbeiteten Produkten ist die Nachfrage nach Bio kleiner.