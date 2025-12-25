Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Live
Seit 18:30 Uhr
Hörspiel
Live
Seit 18:30 Uhr
Hörspiel
Programm
Podcasts
Live
Seit 18:30 Uhr
Hörspiel
Live
Seit 18:30 Uhr
Hörspiel
Themen
Bücher
Meinung & Debatte
Musik
Film & Serie
Politik
Kulturnachrichten
Psychologie
Bühne
Hörspiel + Feature
Philosophie
Umwelt
Kakadu
Leben
Wissenschaft
Geschichte
Debatten und News aus der Kultur
Programm
Sendungen & Podcasts
Musikliste
Archiv
Deutschlandfunk
Deutschlandfunk Nova
Hommage to Dieter - Benjamin Appl zum 100. Geburtstag von D. Fischer-Dieskau
84:59 Minuten
© Deutschlandradio
Drost, Mascha
|
25. Dezember 2025, 17:41 Uhr
Link kopieren/teilen
Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.
Email
Aus dem Podcast
Die besondere Aufnahme
Zur Startseite