Holger Stahlknecht über Causa Möritz "NS-Symbolik hat nichts in der CDU zu suchen"

Holger Stahlknecht im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Holger Stahlknecht (CDU), Innenminister des Landes Sachsen-Anhalt, verweist auf Statuten im Umgang mit dem Fall Möritz. (ZB)

Wird der CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz aus der Partei geworfen? Die CDU-Spitze in Sachsen-Anhalt berät heute über den Mann mit Kontakten in die Neonazi-Szene. Innenminister Holger Stahlknecht fordert ein "geordnetes und faires Verfahren".

Eine so genannte "Schwarze Sonne" als Tattoo, Fotos mit einer Neonazi-Band, Ordner bei einer rechtsextremen Demonstration: Der Fall des sachsen-anhaltinischen CDU-Kommunalpolitikers Robert Möritz belastet die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt schwer.

Auch die Bundes-CDU steht unter Druck. Heute kommt die CDU-Landesspitze in Magdeburg mit den Kreischefs zusammen, um über Konsequenzen zu beraten. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) betonte im Deutschlandfunk Kultur, dass in der CDU "kein Platz für Nazis" sei:

"Selbstverständlich bin ich der Auffassung, dass das Zurschaustellen von NS-Symbolik – egal, ob es am Körper ist oder durch Zeichen – nichts in der CDU zu suchen hat. Das ist völlig klar, das ist auch nicht verhandelbar. Aber wir reden über einen Menschen und das wird in einem geordneten und fairen Verfahren erfolgen."

Worauf dieses bei Möritz hinauslaufen dürfte, ließ der Minister offen.

Professionelle Aussteigerprogramme

Die Causa Möritz offenbare, dass "Rechtsextremismus entschieden bekämpft" werden müsse, so Stahlknecht weiter, "dass wir den Menschen, die aber aus dieser Szene herauswollen, auch helfen müssen." Dazu gebe es professionelle Ausstiegshilfen:

"Das heißt derjenige, der aus dieser Szene ausgestiegen ist, muss erkennbar, nachweislich dokumentieren können, dass er sich davon distanziert hat. Und das erfolgt am besten, indem derjenige zunächst erst einmal eine Ausstiegshilfe aufsucht, weil sonst diese Risiken viel zu hoch sind."

Zur Abgrenzung der CDU zum rechten Rand sagte Stahlknecht:

"Es gibt keine Zusammenarbeit und keine Koalition mit der AfD. Es ist ein völliger Irrglaube, dass man, wenn man anfängt, die AfD rechts zu überholen, Wählerstimmen zurückgewinnt. Das beschädigt am Ende das Ansehen meiner Partei, meiner CDU. Das ist dann auch nicht mehr meine CDU."

(bth)