    Hohelied der Liebe: Krista Audere und der Chor des Bayerischen Rundfunks

    56:25 Minuten
    Chormusik Podcast Sendung Sendereihe
    © Deutschlandradio
    Werke von Torbjörn Dyrud, Alma Mahler, Daniel Lesur u.a. |
    Chormusik Podcast Sendung Sendereihe
    Aus dem PodcastChormusik
    Zur Startseite