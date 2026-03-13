Partei in der Krise

Hört die Signale! Welche Zukunft hat die SPD?

53:36 Minuten
SPD-Vorsitzende Bärbel Bas (v.l.n.r.), Spitzenkandidat der baden-württembergischen Landtagswahl Andreas Stoch, SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil und SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf posieren nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg in Berlin.
Nach dem Absturz in Baden-Württemberg: Die SPD-Bundesspitze und der SPD-Spitzenkandidat der Landtagswahl wirken alles andere als begeistert © picture alliance / dpa / AFP POOL / Tobias Schwarz
Garvert, Jan |
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In Baden-Württemberg stürzt die SPD auf 5,5 Prozent ab, einstellig war sie bereits in Sachsen, Bayern und Sachsen-Anhalt. Im Bund erreichte sie zuletzt nur 16 Prozent. Droht der gebeutelten Volkspartei nun ein weiteres Desaster in Rheinland-Pfalz?
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Der Wortwechsel ist das Diskussionsforum bei Deutschlandfunk Kultur – mit interessanten... Mehr anzeigen

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