Hörprobe aus der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Experimentelles Wintersemester

Mit Miriam Stolzenwald

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim (Foto: Dave King)

Musizieren auf Distanz. Online- und Präsenzunterricht. Die Musikhochschulen starten in das neue Wintersemester mit vielen Ideen, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern.

Das Wintersemester steht vor der Tür und für die meisten Studierenden bedeutet das, viele Stunden am Tag allein vor dem Computer zu sitzen und auf den Bildschirm zu starren. Viele Universitäten haben ihr Campus-Leben auf unbestimmte Zeit in die Cloud geschickt. Für die Musikhochschulen ist das kein Weg, denn zukünftige Künstler*innen oder Musiker*innen brauchen das Miteinander, die Gemeinsamkeit und den künstlerischen Diskurs, sowohl im Unterricht als auch in der Probe und mit dem Publikum, um eine eigene Identität zu finden.

Musizieren auf Distanz

Die Musikhochschulen haben in den letzten Monaten aufgrund der Corona-Pandemie neue Arbeits- und Lehr- bzw. Lernkulturen praktizieren müssen: Onlineunterricht, Studieren per App, Musizieren auf Distanz oder Liveproben mit Spuckschutzwänden. Der Pioniergeist war riesengroß, die Lehrenden und Studierenden waren dabei überaus produktiv.

Ungewisse Zukunft

Doch mit welchen Visionen gehen die Musikhochschulen ins Wintersemester? Wie können sich digitale Lehre und Präsenzunterricht sinnvoll ergänzen? Wie können angehende Musiker*innen ohne Aufführungsmöglichkeiten studieren? Welche Chancen liegen in der Krise?

Die "Hörprobe" ist zu Gast bei den Studierenden in Mannheim. (Deutschlandradio / Carola Malter)

Die erste Hörprobe der neuen Konzertsaison 20/21 findet in der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim statt. In Gesprächen und Interviews werden die Studierenden sowie der Rektor Rudolf Meister nicht nur über die aktuelle Situation berichten, sondern auch Einblicke in die Arbeit der traditionsreichen musikalischen Ausbildungsstätte geben.

Hörprobe

Konzertreihe mit deutschen Musikhochschulen

Konzertsaal der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim

Aufzeichnung vom 27.10.2020

Ludwig van Beethoven

3. Satz (Presto agitato) aus: Sonate Nr. 14 cis-Moll Op. 27 "Mondscheinsonate"

Kaan Baysaal, Klavier

Ludwig van Beethoven

1. Satz (Allegro) aus. Oktett Es-Dur op.103

Arrangement für Fagottensemble von Kristian Oma Rønnes

Fagottenensemble:

Arek Adamczyk/ Ambroise Dojat/ Francesco Muratori/ Daniel Handsworth/ Alexandre Molina Solís/ Ecem Baltaci/ Ole Kristian Dahl

Guglielmo Martignon (Kontrafagott)

Wolfgang Amadeus Mozart

1. Satz (Allegro) aus: Sinfonie 40 g-Moll KV 550

Arrangement: Kristian Oma Rønnes

Alexandre Molina Solís/ Arek Adamczyk/ Ambroise Dojat/ Chia-Chi Wen/ Francesco Muratori / Seunghoon Baik

Ecem Baltaci / Daniel Handsworth/ Ole Kristian Dahl

Guglielmo Martignon & Simone Cipriano (Kontrafagott)

Aaron Copland

"12 Poems of Emily Dickinson"

dar.:

Nr. 1 "Nature, the Gentlest Mother"

Nr. 3 "Why Do They Shut Me Out of Heaven?"

Nr. 5 "Heart, We Will Forget Him!"

Nr. 11 "Going to Heaven!"

Johanna Beier, Sopran

Kazuki Suzuki, Klavier

Jon Schmieding & Watarua Mukai

"Embed"

Für Sopran, Cello und Tape

Ana Šipka, Sopran

Ragnar Jonsson, Cello

Jonathan T. Schmieding, Klangregie

Franz Schubert

Arr.: Wolfgang Dietrich

Moment musical op. 94 Nr. 1



Camille Saint Saëns

Arr.: Luca Rodrigues

Le Carnaval des Animaux - Grande Fantaisie zoologique

No 1 Marche royale du Lion

No 12 Fossiles



Ralph Vaughan Williams

Arr.: Björn Zimmermann

Quick Dance aus: Charterhouse Suite for Strings



David Waldeyer

Weird Moves (UA)

Stipendiaten der Orchesterakademie Rhein-Neckar:

Taihei Wada, Viola

Shih-Ying Huang, Oboe

Sang Hyun Jo, Horn

Arved von Hagen, Posaune

Haopeng Wang, Schlagzeug

Ludwig van Beethoven

Teil aus "Mondscheinsonate" Nr. 14 Op. 27 Nr. 2



György Kurtág

"Szólj hát" aus "Attila-Joszef-Fragmente"



Ludwig van Beethoven

"Aus Goethes Faust" Op. 75 Nr. 3



Richard Strauss

Langsam aus: "Enoch Arden" Op. 38/Part 2

"Frau, stört mich nicht" (Ausschnitt)

Duo Catalina Geyer, Gesang & Marc Lohse, Klavier

Kristina Shamgunova

Duality

Victor Young

Stella by Starlight





Philipp Weyand, Klavier

Mario Angelov, Bass

Moderation: Miriam Stolzenwald