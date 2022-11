Ob Ukraine-Krieg, Identitätspolitik oder Klima-Aktivismus: Der Ton gesellschaftlicher Debatten wird rauer in den letzten Jahren. Natürlich liegt das an den Themen selbst, an gesellschaftlichen Strukturen und Interessenwidersprüchen – am Inhalt. Aber hat es vielleicht auch mit der Form zu tun? Brauchen wir mehr Höflichkeit?