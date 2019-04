Der kolumbianische Regisseur Ciro Guerra und Co-Regisseurin Cristiana Gallego erzählen in "Birds of Passage" von einem indigenen kolumbianischen Familienclan, der den Drogenhandel in Kolumbien begründet, für den das Land dann berühmt wie berüchtigt wurde. Mehr

Es ist Yoko Onos erste Ausstellung in Ostdeutschland und die größte hierzulande. In "Peace is Power" im Leipziger Museum der bildenden Künste ist die Installation "Ex it" zu sehen. Aus 100 Holzsärgen wachsen Zitronenbäume, deren Duft die Luft erfüllt.Mehr