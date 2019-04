Historiker Adam Tooze über den Brexit "Die größte politische Katastrophe meines Lebens"

Adam Tooze im Gespräch mit Ute Welty

London: Der Regen passt derzeit hervorragend zur politischen Großwetterlage in Großbritannien. (dpa /AP/Frank Augstein)

Der deutsch-britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze blickt mit Schrecken nach Großbritannien. Für das Brexit-Desaster macht er vor allem die politische Klasse in London verantwortlich.

Der deutsch-britische Wirtschaftshistoriker Adam Tooze blickt mit Schrecken nach Großbritannien. ( Vladimir Gerdo / TASS / imago)

Man könne im britischen Fall unmittelbar nachvollziehen, wie Zuwanderung und wirtschaftliche Schwierigkeiten das politische Klima in Großbritannien seit der Jahrtausendwende verändert hätten, erläuterte der Direktor des European Institute an der Columbia University in New York. Die politische Klasse in London sei in vielen Fällen verantwortungslos mit den wirtschaftlichen Spannungen umgegangen, sagte Tooze.

"Lotterie mit tragischen Konsequenzen"

Dies sei dann der Hintergrund für den Volksentscheid im Sommer 2016 über den Brexit gewesen. Die Abstimmung bezeichnete Tooze als "Lotterie mit tragischen Konsequenzen". Es sei populistisch gewesen, dem britischen Volk die Entscheidung auf diese Weise zu überlassen. Die Frage der Volkssouveränität könne man "nicht so platt" stellen, kritisierte er.

Anti-Brexit-Demonstrant mit den Köpfen von Regierungschefin May und Oppositionsführer Corbyn: Die politische Klasse hat versagt. (www.imago-images.de / Victor Szymanowicz)

Für ihn persönlich sei der Brexit ein "schwerer persönlicher Schlag", sagte Tooze. Er sei zwar in einer priveligierten Position und müsse nicht fürchten, nicht mehr nach Deutschland reisen zu dürfen:

"Worum es (aber) geht ist dieses Gefühl, beheimatet zu sein und eine rechtliche Sicherheit zu haben. Zu wissen: Ich bin jetzt zwar Brite, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe die prägenden Jahre meiner Kindheit in Heidelberg verbracht. Ich möchte dort wohnen können, reisen können, ich möchte niemanden um Erlaubnis bitten müssen", betonte er.

