Hirnforschung

John-Dylan Haynes und der (Alb-)Traum vom Gedankenlesen

37:52 Minuten Erteilt auch dem Größenwahn mancher Tech-Milliardäre eine Absage: Der deutsch-britische Hirnforscher John-Dylan Haynes © privat

Ob ein Proband an einen Hund oder an ein Klavier denkt, kann John-Dylan Haynes in Hirnscans schon mit hoher Wahrscheinlichkeit erkennen. Als Gedankenleser lässt sich der Hirnforscher trotzdem ungern bezeichnen.