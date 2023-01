Neues Gesetz zum Whistleblowing

Der Bundestag hat das Hinweisgeberschutz-Gesetz Ende vergangenen Jahres verabschiedet. Wenn jetzt noch der Bundesrat zustimmt, dann werden erstmals in Deutschland Whistleblower, also Hinweisgeber, gesetzlich geschützt, wenn sie strafbare Handlungen in Unternehmen, Organisationen oder Dienststellen aufdecken. Es wird dann ihrem Arbeitgeber bei Strafe verboten sein, sie dafür zu kündigen, zu degradieren oder anderweitig zu schikanieren. Der Jurist und Whistleblower-Fachmann, Simon Gerdemann, begrüßt das neue Gesetz grundsätzlich.



Ein deutscher Edward Snowden würde sich allerdings auch nach dem neuen Gesetz in Deutschland weiterhin strafbar machen. Der berühmte Whistleblower hatte geheime Dokumente der US-Geheimdienste veröffentlicht. Aus ihnen wurde ersichtlich, dass der Auslandsgeheimdienst NSA anlasslos massenhafte E-Mails und Internet-Aktivitäten ausspähte. Für Hinweisgeber aus den Reihen der Geheimdienste gilt das geplante deutsche Hinweisgeberschutz-Gesetz nicht.