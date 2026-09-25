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Deutschlandfunk Nova
Hilary Hahn und die Wiener Philharmoniker zu Gast beim Musikfest Berlin
87:19 Minuten
© Deutschlandradio
Leitung: Tugan Sokhiev, Werke von Dvorak und Prokofjew
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25. September 2026, 20:00 Uhr
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