Hermann Nitsch in Bayreuth Literweise Farbe statt Blut und Gedärm

Jürgen Liebing im Gespräch mit Marietta Schwarz

Wie viel Liter Farbe die Assistenten wohl verschüttet haben? (dpa / picture alliance / Festspiele Bayreuth / Enrico Nawrath)

Das Debüt des Aktionskünstlers Hermann Nitsch als Bühnenbildner auf den Bayreuther Festspielen versprach extreme Bilder: Blut und Eingeweide. Stattdessen bekam das Publikum nur Farbe zu sehen. Davon aber jede Menge.

Richard Wagner und Hermann Nitsch – geht das zusammen? Der Wiener "Blutkünstler" hat sich das Bühnenbild für "Die Walküre" bei den Bayreuther Festspielen ausgedacht. Nun war Premiere.

Das Publikum erwartete das Debüt von Nitsch als Bühnenbildner mit großer Spannung. Es habe damit gerechnet, viel Blut zu sehen und vielleicht auch ein paar Eingeweide von geschlachteten Tieren, sagt unser Theaterkritiker Jürgen Liebing..

Denn genau dafür ist Hermann Nitsch bekannt: rituell anmutende Performances, bei denen sich Darsteller und Künstlerinnen in Blut wälzen oder als Jesusfiguren am Kreuz hängen, wie beim "Orgien-Mysterien-Theater".

In Bayreuth blieben solche Schockmomente aus. Stattdessen habe es viel Farbe und religiöse Symbolik gegeben, berichtet Liebing: "Tiere wurden nicht geschlachtet. Nitsch ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen." Assistenten hätten hingegen literweise Farbe verschüttet – und das stundenlang.

Schwarz steht für Wotan und seine Fesseln

Die Farbschlacht habe "nicht wirklich Sinn" gemacht, meint Liebing. Ihm seien lediglich ein paar Assoziationen dazu eingefallen: Dass die Farbe Rot für die Liebe und vor allem die inzestuöse Verbindung zwischen Siegfried und Sieglinde stehe; oder dass Schwarz Wotans Fesseln symbolisiere.

Wirklich enttäuschend sei jedoch die Musik gewesen. "Eine so langsame Walküre habe ich selten gehört", sagt Liebing. Er habe befürchtet, einzuschlafen. Manchmal habe der Dirigent Enrico Nawrath das Tempo angezogen, aber die langsamen Passagen hätten das Stück dann doch lange gedrosselt.

Das sei vor allem für die Sängerinnen und Sänger "ganz schön schwierig" gewesen, berichtet Liebing. So hätten die Walküren beim Walkürenritt gerne viel schneller gesungen, Nawrath sei nicht hinterhergekommen. "Es ist natürlich auch Debütant in diesem besonderen Graben, und damit hatte er schon so seine Mühe."

(sbd)