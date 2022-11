Herbert Blomstedt beim Sinfonieorchester von Danmarks Radio

Ein individueller und leider außerhalb Schwedens immer noch unterschätzter Komponist ist Franz Berwald. Quasi gleichalt wie Franz Schubert stammte er aus einer anerkannten Stockholmer Musikerfamilie. Dennoch oder gerade deshalb hatte Berwald zeit seines Lebens Probleme, in seiner Heimatstadt Stockholm und in Schweden anerkannt zu werden. Mit seiner Musik, die nicht nur klassisch, aber auch nicht rein romantisch war, eckte er vor allem in Schweden an. Berwald habe ungewöhnliche und leicht verwirrende Einfälle gehabt, meint Herbert Blomstedt. Eine besondere Klangfarbe findet sich in der zweiten Sinfonie, die auf alte Wikinger-Blasinstrumente Bezug nimmt, die bronzenen Luren. Geradezu piratenhaft schrecklich klinge das, erzählte und demonstrierte Herbert Blomstedt in Kopenhagen. Vor allem rhythmisch bürstet Berwald manchen Verlauf gegen den Strich, gibt es ungewohnte Betonungen, und trotz ansehnlicher Melodien vermeidet er es, im satten Ausdruck zu schwelgen, was nun geradezu antiromantisch wirkt.