Herbert Blomstedt dirigiert Mahlers Neunte

Die Schritte sind etwas kleiner und vorsichtiger geworden, die Armbewegungen beim Dirigieren nicht: Herbert Blomstedt geht auf die Hundert zu und ist somit der wohl älteste noch aktive Dirigent der Welt – und womöglich auch der Geschichte. Nun ist die Erkenntnis, dass viele Dirigenten ein hohes Alter erreicht haben, nicht neu. Aber Blomstedt in diesen Tagen auf der Bühne erleben zu können, ist trotzdem etwas Besonderes.

Blomstedt verfügt nicht unbedingt über das, was man als Charisma oder gar Magie bezeichnen kann – dafür wirkt der Schwede viel zu bodenständig. Allerdings ist er mit einer außergewöhnlichen geistigen Präsenz und mit nie nachlassender Neugier gesegnet. Was Blomstedt auf seiner „Never Ending Tour“ den Orchestern und dem Publikum anzubieten hat, nimmt den Charakter einer sich immer weiter und manchmal neu entwickelnden Interpretation an.