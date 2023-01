Greta Thunberg wird 20

Im Alter von 15 Jahren protestierte Greta Thunberg wochenlang allein mit einem Schild vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Aus ihrem "Schulstreik für das Klima" erwuchs die weltweite Bewegung "Fridays for Future": Zehntausende Schülerinnen und Schüler demonstrierten in der Folge immer freitags für mehr Klimaschutz.

Mit 16 Jahren sorgte Thunberg mit ihrer wütenden Rede vor den Vereinten Nationen in New York ("How dare you") für Aufsehen. Die Klimaaktivistin, die nun ihren 20. Geburtstag feiert, gilt vielen Menschen als Heldin.