Heile-Welt-Satire "Kleine Perle Glück" Geschichten aus dem Neubaugebiet der Herzen

Von Carsten Schneider

In der Serie "Kleine Perle Glück" schauen wir in eine Welt voller Überraschungen, Hoffnungen und Abgründe. (imago/Rupert Oberhäuser)

In den abgründigen Erzählungen mit dem Titel "Kleine Perle Glück" nimmt uns Carsten Schneider mit in die Welt der Eigenheime, Carports und Gärten. Die Radiokunst von Schneider ist preisgekrönt und oft skurril – so wie diese Einblicke in ein Eheleben.

Das Häuschen steht, im Garten sieht man die ersten Knospen an den Zweigen, und zwei Menschen suchen ihr Glück. Carsten Schneider erzählt Szenen aus dem Leben eines Ehepaars. Assoziativ, skurril und manchmal abseitig. Aus ihren Erlebnissen, ihren Tag- und Nachtträumen entsteht eine Welt voller Überraschungen, Hoffnungen und Abgründe. Und auch der im Keller lebende Geist des Großvaters scheint auf einige Fragen keine Antwort zu wissen.

Folge 01: Das Haustier

In Haus und Garten fehlen noch ein paar fröhliche Kinderstimmen. Aber vielleicht tut es auch erstmal ein Haustier. Irgendwas niedliches. Ein paar gute Ideen gibt es schon.

Folge 02: Die verborgene Kammer

Nachdem in der letzten Woche bereits über mögliche Haustiere diskutiert wurde, tritt heute tatsächlich ein vierbeiniger Mitbewohner auf den Plan. Und mit den Überraschungen geht es weiter: Die Ehefrau entdeckt im Haus eine verborgene Kammer. Ob sie sich auch traut hineinzuschauen?

Folge 03: Die Nichte-Geschichte

Heute kommt Besuch von der Nichte der Ehefrau. Die Vereinsmitglieder ihres Mannes möchten vor Freude Bocksprünge machen im Garten – obwohl es nieselt. Nur der Korkenzieher fehlt.

Folge 04: Knabbernüsschen

Die Ehefrau verreist. Das ist für den Ehemann auch mal schön. Er will die Zeit nutzen und sich mal richtig entspannen. Doch irgendwie kommt ihm was dazwischen.

Folge 05: Im Spiegel

Es könnte ein ganz gemütlicher Samstagmorgen werden. Doch der Tag endet dramatisch. Bereits kurz nach dem Aufstehen hat der Ehemann eine unheimliche Begegnung – mit sich selbst.

(Jacqeuline Majumder)Carsten Schneider (*1971) ist bildender Künstler und lebt in Berlin. Bekannt ist er vor allem für seine Wort- und Farbcollagen. Außerdem schreibt er Theaterstücke und Hörspiele. 2018 wurde er mit dem Karl-Szcuka-Förderpreis für Radiokunst ausgezeichnet. Die Reihe "Kleine Perle Glück" entsteht seit 2005 und besteht mittlerweile aus mehr als 100 Geschichten. Einige davon sind in den nächsten Wochen in der "Echtzeit" zu hören.