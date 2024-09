Hebamme

Stefanie Hofstetter: Geburtshilfe auf dem Mittelmeer

36:51 Minuten Gefährliche Flucht: Immer wieder versuchen Menschen in überfüllten Booten über das Mittelmeer Europa zu erreichen. © picture alliance / dpa / Opielok Offshore Carriers

Hochschwangere, die sich aus Not in ein überfülltes Schlauchboot setzen, hat Stefanie Hofstetter schon viele getroffen – und einige Babys auf dem Meer auf die Welt geholt. Auch in vielen Heimatländern der Flüchtlinge war die Hebamme schon im Einsatz.