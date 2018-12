"Haußmanns Staatssicherheitstheater" an der Berliner Volksbühne Lachen über die Stasi

Leander Haußmann im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Der Regisseur und Autor Leander Haußmann (imago/Horst Galuschka)

Der Regisseur Leander Haußmann inszeniert an der Berliner Volksbühne die Komödie "Haußmanns Staatssicherheitstheater" und hat das Stück selbst geschrieben. Ihm geht es auch um die Nachwirkungen der DDR-Spitzel bis in die heutige Zeit.

An der Berliner Volksbühne feiert ein neues Stück von Regisseur Leander Haußmann seine Uraufführung. In der Komödie "Haußmanns Staatssicherheitstheater» geht es um Unterwanderung und Verrat durch Stasi-Spitzel in der DDR-Künstlerszene von Berlin-Prenzlauer Berg.

Im Stück gibt es die Sondereinheit LSD, mit deren Hilfe sich die Staatssicherheit mehr Einblicke in das Künstlermilieu in Ost-Berlin verschaffen will. Die drei Buchstaben stünden für Lychener-, Schliemann- und die Dunckerstraße am Prenzlauer Berg, sagte Haußmann im Deutschlandfunk Kultur. Dort sei das Dreieck gewesen, in dem sich die Künstlerbewegung damals bewegt habe und von dort seien wichtige Impulse ausgegangen.

Der Fall Sascha Anderson

Der Theatermacher erinnerte an den Fall des DDR-Schriftstellers Sascha Anderson, dessen Texte im Westen verlegt und gefeiert worden seien. "Und dann plötzlich erfährt man nach der Wende, dass er bei der Stasi war und plötzlich sind diese Texte nicht mehr wert", sagte Haußmann. "Was erzählt mehr über Kunst als dieser Vorgang." Aus der damaligen Szene sei fast die Hälfte der Leute bei der Stasi gewesen und es habe sich überwiegend um junge Männer unter 25 Jahre gehandelt.

