Haushaltsentwurf für 2020 Unsere Schulden von morgen

Andres Veiel im Gespräch mit Anke Schaefer

Finanzminister Scholz zu Beginn der Haushaltswoche im Bundestag. (dpa/Michael Kappeler)

Finanzminister Scholz (SPD) hat heute seinen Entwurf für den Haushalt 2020 vorgestellt. Dass er dabei an der schwarzen Null festhält, sei ein Fehler, meint Filmemacher Andres Veiel: "Sie versteckt Schulden, die später sehr, sehr viel höher sein werden".

Keine neue Schulden gemacht - dieses Prinzip will sich die Politik auch beim Haushalt für 2020 wieder stolz ans Revers heften. Viele kritisieren das Festhalten an der "schwarzen Null" jedoch scharf, verlangen stattdessen notwendige Invesition bei zentralen Zukunftsaufgaben. Auch der Filmregisseur Andres Veiel teilt diese Meinung.

Das Festhalten am Sparen sei im Moment kontraindiziert, so Veiel im Deutschlandfunk Kultur, "weil jeder Euro, denn wir jetzt ganz konkret in Klimaschutzmaßnahmen investieren, uns in zehn Jahren fünf oder zehn Euro ersparen wird. Das heißt, die schwarze Null versteckt Schulden, die später sehr, sehr viel höher sein werden."