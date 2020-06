"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling und der Transphobievorwurf

Von Tobias Jaecker

Die britische Bestseller-Autorin Joanne K. Rowling (picture alliance/ZUMA Press / Sonia Moskowitz)

Bestsellerautorin J.K. Rowling ist mit Tweets zu Transpersonen in die Kritik geraten. Diese seien gehässig und verletzend, sagen die Aktivisten. Rowling verteidigt sich jetzt in einem sehr persönlichen Essay und erzählt darin von Missbrauchserfahrungen.

Joanne K. Rowling hat sich heftige Kritik wegen ihrer Haltung zu Transgender eingefangen: Die weltbekannte Harry-Potter-Autorin hatte einen Artikel kritisiert, in dem Frauen als "Menschen, die menstruieren" bezeichnet werden. Rowling twitterte, dafür gebe es doch sicher ein Wort – und schrieb in Anspielung auf das englische Wort "Women": "Helft mir. Wumben? Wimpund? Woomud?"

Transgender-Aktivisten kritisierten das als gehässig und verletzend, aber Rowling legte nach: Das biologische Geschlecht sei eine Realität.

In der Debatte um Rowlings Äußerungen stellte sich auch Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe gegen Rowling: "Transgender-Frauen sind Frauen. Jede gegenteilige Aussage löscht die Identität und Würde von Transgender-Menschen aus."

Rowling meldete sich nun noch einmal mit einem sehr persönlichen Text auf ihrer Website zu Wort, in dem sie schreibt, in ihrer ersten Ehe häusliche Gewalt erlebt und bereits als Teenager an einer schweren Zwangsstörung gelitten zu haben – weil sich ihr Vater immer einen Sohn gewünscht und das auch offen gesagt habe.

Missbrauchserfahrungen lösten Trauma aus

Wäre sie 30 Jahre später geboren, so Rowling, hätte sie womöglich eine Geschlechtsanpassung erwogen: "Die Verlockung, der Weiblichkeit zu entfliehen, wäre enorm gewesen." Rowling schreibt weiter, ihre Erfahrungen mit Missbrauch und sexuellen Übergriffen hätten ein Trauma ausgelöst. Sie sorge sich deshalb darum, wie die Rechte von Frauen durch einige Formen von Transaktivismus beeinflusst würden.

Heftige persönliche Erfahrungen, die Rowling da offenlegt – ihre Schlussfolgerungen zum Transaktivismus erschließen sich allerdings auch vor diesem Hintergrund nicht recht. Die Debatte um Rowling dürfte das nicht beenden. Schauspielerin Emma Watson, die Hermine-Darstellerin in den Potter-Filmen, twitterte: "Transmenschen sind das, was sie sagen, was sie sind." Sie verdienten es, ihr Leben zu leben, ohne ständig in Frage gestellt zu werden.