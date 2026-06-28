    Hans Werner Henzes Werke aus der Zeit mit Ingeborg Bachmann

    109:37 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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    Helmut Böttiger, Jürgen König |
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