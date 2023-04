Deal mit Klimaaktivisten

Hannovers OB: Wir haben echten Diskurs über mehr Klimaschutz geschafft

Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen), Oberbürgermeister von Hannover.

Onay, Belit · 24. April 2023, 07:40 Uhr

Hannovers Oberbürgermeister Onay (Grüne) hat sich für Forderungen von Klimaaktivisten eingesetzt und so Blockade-Aktionen in seiner Stadt vorerst beendet. Von „Erpressung“ zu reden, gehe an der Realität vorbei, sagt er. Die Forderungen seien legitim.