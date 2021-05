Handwerk Wieso sind Baumärkte eigentlich so demütigend?

Und dann fehlt doch was - nur selten bleibt es bei einem einzigen Besuch im Baumarkt. (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Robert Michael)

Zwischen Schrauben, Holzzuschnitt und Farbeimern fühlen sich manche Heimwerker-Projekte ganz besonders toll an. Dann kommt aber der Realitätscheck.

Spätestens dann nämlich, wenn man das dritte Mal in den Baumarkt muss, weil man doch wieder was vergessen oder in falscher Größe gekauft hat. Und schon wieder nachfragen muss, was man denn jetzt WIRKLICH braucht. Die Antwort gibt es natürlich nur inklusive mitleidigem Blick des Fachpersonals.

Das Handwerks-High

Über das Glücksgefühl, wenn es dann aber doch geklappt hat und das Projekt vollendet ist, spricht Vero Schreiegg mit Deutschlandfunk Nova Moderator Till Haase in "Off the Record". Die beiden klären, welches Lieblingsteil auf keinen Fall im Werkzeugkasten fehlen darf, warum vor Baumärkten so oft Hühner gebraten werden und welche handwerkliche Zweitkarriere vielleicht doch irgendwann noch verwirklicht werden könnte.

Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Handwerk? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de.

Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.