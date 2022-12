Hamburgs Musikszene der 70er und 80er

In einem "Temporary History Lab" – einer temporären Geschichtswerkstatt - arbeitet ein Team um Thorsten Logge von der Universität Hamburg die Musikgeschichte der Hansestadt der 1970er- und 80er-Jahre auf. Die Dekaden seien deswegen sehr interessant, weil sich die Musikszene damals immer weiter in Subkulturen aufgesplittet und diversifiziert habe, sagt der Professor für Public History.

"Musik ist hochemotional – und das lebt man in der Regel. Und lebt es nicht so, dass man sich dabei selbst dokumentiert. Es ist eher so, dass die Menschen in ein gewisses Alter kommen und dann haben wir diesen Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Die Menschen fangen an zu merken: Mein Leben ist endlich, obwohl ich so frei und wild gelebt habe. Und das wollen sie ganz gerne überliefert wissen."