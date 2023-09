Halbzeit der Ampelkoalition

Versuch einer Bilanz der Regierungspolitik

89:38 Minuten Nach der Kabinettsklausur in Schloss Meseberg hatte die Ampelkoalition mit dem gemeinsamen Auftritt ihrer Spitzenpolitiker neue Einigkeit demonstriert. © picture alliance / dpa / dpa Pool / Kay Nietfeld

Reuschenbach, Julia; Detjen, Stephan · 02. September 2023, 09:05 Uhr

Heizungsgesetz, Kindergrundsicherung – kaum ein Tag vergeht ohne Diskussionen in der Ampelkoalition. Bei all den Negativschlagzeilen geht unter, was die Regierung in ihrer ersten Halbzeit geschafft hat. Wir ziehen mit Hörerinnen und Hörern Bilanz.