    "HAJR" Mit Misagh Joolaee (Kamancheh) und Bakr Khleifi (Oud)

    29:41 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
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