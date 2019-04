Haare und das Kopfgefühl Wichtig ist, was oben drin und dran ist

Moderation: Martin Böttcher

Ob mit Lockenwicklern im Haar oder chemisch – es gibt auf jeden Fall gerade ein Comeback der Dauerwelle. (imago/Gerhard Leber)

Wir beschäftigen uns mit Kopfsachen: So ist die Dauerwelle wieder da. Außerdem erinnern wir uns an die Badekappe und sprechen mit einer Stylistin, die komplett vegan arbeitet, über bewussten Klamottenkauf.

Die Dauerwelle ist wieder ein Thema. Aber warum gibt es Frisiersalons, in denen sie nicht angeboten wird? Hat man sie erst einmal, diese Dauerwelle, dann will sie natürlich auch geschützt werden. Beim Schwimmen etwa. Unsere Reporterin (ohne Dauerwelle) beschreibt ihre Hassliebe zur Badekappe.

Eine Kindheit ohne Badekappe – für viele wohl schwer vorstellbar. (imago/Photocase/Dirk Hinz)

"Bloß nicht kopflos" ist auch die Devise, wenn man als Frau sexistisch angegangen wird. Wie reagieren, wenn es passiert, wenn Männer einem dumme oder sogar gefährliche Sprüche an den Kopf werfen? Auf solche Situationen will ein Workshop in Berlin-Neukölln vorbereiteten, die Echtzeit hat sich das angesehen.

Klamottenkauf mit Köpfchen

Außerdem sprechen wir mit der Stylistin Christianna Quack, die komplett vegan arbeitet, über die Frage, wie man "kopflosen" Klamottenkauf vermeidet, wie man also "Kleidung ohne Tierleid" findet.