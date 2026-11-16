So einen Hype gab es selten, vielleicht auch noch nie um ein Computerspiel: GTA 6 könnte alle Rekorde brechen.

Analysten schätzen, dass es sich in den ersten vier Monaten rund 40 Millionen Mal verkaufen und dem Entwickler Rockstar Games in dieser Zeit zwischen drei bis fünf Milliarden Dollar einbringen wird. Die Entwicklungskosten des Spiels, das am 19. November erscheint, sollen ein bis zwei Milliarden US-Dollar betragen haben.

Personalsoftware-Anbieter registrieren weltweit eine Häufung von Urlaubsanträgen rund um den Starttermin von GTA 6, auch in Deutschland liegt die Anzahl der Urlaubsanträge 38 Prozent über dem Durchschnitt. 13 Jahre mussten Fans auf die sechste Ausgabe von "Grand Theft Auto" warten. Schon der Vorgänger GTA 5 war mit über 200 Millionen verkauften Einheiten enorm erfolgreich. Die Reihe existiert seit fast 30 Jahren und hat Generationen von Gamern begleitet.

GTA 6 bietet eine fast unendlich scheinende Spielewelt im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der dem US-Bundesstaat Florida nachempfunden ist. Herzstück ist Vice City, eine fiktive Version von Miami. Durch die GTA-Welt kann man sich weitgehend frei bewegen und selbstbestimmt seine Zeit verbringen: Man kann Autos stehlen, sich prügeln, Drogendeals abwickeln und mit verschiedensten Waffen schießen, oder aber auch einfach nur herumfahren, die Gegend erkunden und ein bisschen Autoradio hören.

Die Geschichten, die in dem Game erzählt werden, sind von Figuren bevölkert, die zumeist am American Dream gescheitert sind. Konsum, Geld und Erfolg sind in dieser Welt in der Regel nur über kriminelle Machenschaften zu erlangen.

Das Spiel wird von vielen deswegen auch als gesellschaftskritisch gelesen – das US-amerikanische Aufstiegsversprechen, tief in der gesellschaftlichen DNA verankert, läuft hier ins Leere und bleibt den Protagonisten verwehrt. "Und die Lösung dafür ist in GTA das Verbrechen", sagt Deutschlandfunk-Redakteur Lars Hendrik Beger.

Mit ergaunertem oder geraubtem Geld kann man es sich dann gut gehen lassen, Häuser und Autos kaufen oder auch einfach nur einen Fallschirm, um vom höchsten Gebäude von Vice City zu springen. So ist das Spiel Kritik am American Dream und das hemmungslose Ausleben desselben zugleich.

Für den Popkultur-Experten Beger ist die kulturelle Bedeutung der GTA-Reihe kaum zu unterschätzen: Allein der wirtschaftliche Erfolg und die große Zahl der GTA-Spielerinnen und -Spieler mache sie zu einem der größten Kulturprodukte aller Zeiten.

Außerdem hat GTA als Marke starken Einfluss auf die Popkultur. Musik spielt in dem Game eine große Rolle. Die darin hörbaren Radiostationen werden sorgfältig kuratiert und von Stars wie Bad Bunny oder Lana Del Rey moderiert. Und auch die Werbung für GTA 6 ist in neue Dimensionen vorgestoßen: So veröffentlichte Netflix Ende August einen knapp halbstündigen Spielszenen-Einblick.

Beger beschreibt GTA 6 als Computerspiel, das sowohl technisch als auch erzählerisch viel komplexer ist "als alles, was wir im Computerspielbereich je gesehen haben". Wenn Rockstar Games es schaffe, mit der sechsten GTA-Ausgabe an den Erfolg vorheriger Titel anzuknüpfen, "dann haben wir es hier mit einem Computerspiel und auch darüber hinaus einem Kulturprodukt zu tun, das die nächsten Jahre wirklich prägen wird", sagt er. Im Spiel würden im Übrigen auch aktuelle politische Themen verhandelt, von ICE-Einsätzen über KI bis zum Umgang mit Social Media. "Bis das alles mal codiert oder aufgeschlüsselt ist, werden Jahre vergehen."