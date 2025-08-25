    "Grundsolider Schläger" - Tonart Session mit Tristan Brusch

    14:21 Minuten
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    © Deutschlandradio
    Brusch, Tristan |
    Podcast Audiothek Cover 2022 Deutschlandfunk Kultur
    Aus dem PodcastLive Session
    Zur Startseite