Allerdings gibt es auch Bevölkerungsteile, die die deutschen Verfassung am liebsten einer Totalrevision unterziehen würden - unter den AfD-Anhängern sind es 39 Prozent. Doch das bleibt eine Minderheitenmeinung. Im Großen und Ganzen wird das Grundgesetz als Erfolgsgeschichte betrachtet. Was nicht heißt, dass man das Paragraphenwerk nur feiern sollte, man darf es ruhig kritisch würdigen.

Wir haben aus den aktuellen Büchern zum Thema einige Veröffentlichungen ausgesucht, die auf ihre jeweils eigene Weise entscheidende Fragen rund um die deutsche Verfassung beantworten. Wie kam die Würde ins Grundgesetz? Wie ist es entstanden, wer hat es geschrieben? Wie ernst war die Gleichberechtigung von Mann und Frau gemeint? Hat das Grundgesetz einen Gänsehautfaktor? Was haben wir mit der Wiedervereinigung daraus gemacht? Und: Ist das Grundgesetz fit für die Klimakrise?

Die Würde des Menschen ist dem Grundgesetz kein unverbindlicher Zierrat, sondern bildet in Artikel 1 die Basis des bundesdeutschen Rechtsstaats. Das mag heute selbstverständlich erscheinen, aber das war es nicht, zeigt der Historiker Habbo Knoch.

In seinem kenntnisreichen Buch zeichnet er detailliert und spannend nach, wie aus einer Distanzierung vom Nationalsozialismus ein echtes Versprechen wurde – ein mächtiges Werkzeug im Kampf für Gleichberechtigung, Minderheitenrechte und gegen Ungerechtigkeit, auch über die deutschen Grenzen hinaus. Und er untersucht, wo dieses Versprechen auch heute noch nicht eingelöst ist - und wer es bedroht.

Es ist die Entstehungsgeschichte des vielleicht stabilsten Provisoriums, das die Bundesrepublik je gesehen hat: das Grundgesetz. Im Sommer 1948 kommen in Bonn 61 Männer und vier Frauen zusammen, um im Auftrag der westlichen Alliierten eine Verfassung zu entwerfen. Aber (wie) geht das, während die Sowjetunion Berlin abriegelt? Und wie soll das geteilte Land aussehen?

Wer waren die Pionierinnen des westdeutschen Parlaments, jene Frauen, die im Herbst 1949 in den ersten Deutschen Bundestag einzogen? Der vom Deutschen Bundestag herausgegebene Band erzählt von ihnen und von den Widerständen, gegen die sie im männerdominierten Parlament zu kämpfen hatten.

In Texten und Kurzporträts von Helene Bukowski, Julia Franck, Terézia Mora, Juli Zeh und anderen lesen wir über die erste weibliche Partei- und Fraktionsvorsitzende Helene Wessel, über den Kampf der Holocaustüberlebenden Jeanette Wolff für Entschädigungen der jüdischen Opfer und über Anne Marie Heiler, die bei ihrer ersten Rede angekündigt wurde mit den Worten: „Der nächste Redner ist eine Dame.“ Die grundgesetzlich garantierte Gleichberechtigung ist eben auch im Parlament nicht von allen ernst genommen worden.

Helene Wessel 1953 am Rednerpult des Deutschen Bundestages: Sie gilt als eine der "Mütter" des Grundgesetzes. © dpa / picture alliance / Georg Brock

Seit 75 Jahren regelt ein eigentlich als Übergangsverfassung geplantes Grundgesetz das Zusammenleben in der Bundesrepublik. Das tut es stabil und verlässlich. Aber kann das Grundgesetz auch mehr? Taugt es als patriotischer Gänsehautfaktor? Kann das Grundgesetz Sinn und Identität stiften?

Christina Morina untersucht die politische Verfasstheit der beiden deutschen Staaten und beleuchtet demokratische Aufbrüche und vertane Chancen seit den 1980er-Jahren und bei der Wiedervereinigung. In akribischer wissenschaftlicher Arbeit hat die Historikerin ausgewertet, was die Bevölkerung in Ost und West selbst geschrieben hat: Bürgerbriefe, Petitionen und Flugblätter.