Das Summen der Insekten ist unglaublich. Die Menge der Erholungssuchenden auch. Noch unglaublicher ist, dass wir uns knapp acht Meter über dem New Yorker Verkehrschaos befinden – und so gut wie nichts davon mitbekommen. Die Luft? Erheblich besser. Die Stimmung der Flanierenden? Euphorisch. Der High Line Park nutzt eine stillgelegte Güterzugtrasse im Westen von Manhattan, ist 2,6 Kilometer lang, wurde von Privatleuten initiiert. Die außergewöhnliche Stadtlunge zeigt, dass es sich lohnt, neue Wege bei der Begrünung des urbanen Raums zu gehen. Auch gegen Widerstände.

Grün in der Stadt

In deutschen Städten grüne Hochtrassen zu bauen, wäre eine wundervolle Herausforderung für die exzellente Ingenieurskunst, die etwas weniger exzellente Bürokratie und, nicht zuletzt, die, nun ja, potenziell exzellente Spendenbereitschaft der Industrie. In Zeiten klammer Stadtsäckel könnte sich etwa ein Konzern wie VW, der im letzten Jahr 17,9 Milliarden Euro Gewinn verbucht hat, nicht zuletzt mit spritdurstigen SUVs, tatkräftig an der umweltfreundlichen Infrastruktur beteiligen.