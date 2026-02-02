68. Grammy Awards

Warum nur wenige US-Popstars ihre Stimme gegen Trump erheben

06:05 Minuten Das Vorgehen der ICE-Beamten in Minneapolis und andernorts in den USA wurde auch von Popstars wie Billie Eilish bei der 68. Grammy-Verleihung thematisiert © Getty Images via AFP / Amy Sussman

Bei den Grammys haben mehrere Musiker die Politik Donald Trumps kritisiert. Doch dass Künstler klar politisch Position beziehen, ist die Ausnahme, sagt Kulturwissenschaftler Johannes Franzen. Ihnen drohe nicht nur ein Shitstorm, sondern auch Gefahr.