68. Grammy Awards
Das Vorgehen der ICE-Beamten in Minneapolis und andernorts in den USA wurde auch von Popstars wie Billie Eilish bei der 68. Grammy-Verleihung thematisiert © Getty Images via AFP / Amy Sussman
Warum nur wenige US-Popstars ihre Stimme gegen Trump erheben
06:05 Minuten
Bei den Grammys haben mehrere Musiker die Politik Donald Trumps kritisiert. Doch dass Künstler klar politisch Position beziehen, ist die Ausnahme, sagt Kulturwissenschaftler Johannes Franzen. Ihnen drohe nicht nur ein Shitstorm, sondern auch Gefahr.