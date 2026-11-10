Gottfried Michael Koenig zum 100.

Funktionen, Blätter, Termini
56:49 Minuten
Nicht Historiker schreiben die Musikgeschichte, sondern Komponistinnen und Komponisten. Gottfried Michael Koenig (1926 – 2021) hat mit seinen elektronischen wie instrumentalen Stücken, seinen Reflexionen über Studiotechnik und den vielfachen Notizen zur musikalisch-kompositorischen Ökonomie sowie entsprechenden Computerprogrammen zahlreiche Beiträge zur Klangwelt zwischen Experiment und Routine geliefert und viel zu deren Voraussetzungen überhaupt erst beigetragen.