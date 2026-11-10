    Gottfried Michael Koenig zum 100.

    Funktionen, Blätter, Termini

    56:49 Minuten
    Der Komponist Gottfried Michael Koenig im Studio von Dlf Kultur
    Nicht nur ein Pionier der elektronischen Musik in ästhetischer Praxis und sonorer Theorie: der Komponist Gottfried Michael Koenig (1926 – 2021) © Christoph Richter/Deutschlandradio Kultur
    Fricke, Stefan |
    Nicht Historiker schreiben die Musikgeschichte, sondern Komponistinnen und Komponisten. Gottfried Michael Koenig (1926 – 2021) hat mit seinen elektronischen wie instrumentalen Stücken, seinen Reflexionen über Studiotechnik und den vielfachen Notizen zur musikalisch-kompositorischen Ökonomie sowie entsprechenden Computerprogrammen zahlreiche Beiträge zur Klangwelt zwischen Experiment und Routine geliefert und viel zu deren Voraussetzungen überhaupt erst beigetragen.
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