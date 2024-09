US-Seniorendörfer

Alt und glücklich unter sich

Wie hier in dieser Sportgemeinschaft in Minnesota wollen Menschen sich auch im Alter begegnen und Zeit miteinander verbringen.

Wohnen, Essen, Pflege - alles inklusive: In Massachusetts leben 1.400 Senioren in einer Art betreuter Dorfgemeinschaft. Solche Seniorengemeinden gewinnen in den USA an Bedeutung. Die lebenslange Versorgung hat natürlich ihren Preis.