Glücklichsein in der Erinnerung

Wie zufrieden sind die Menschen? Gibt es länderspezifische Unterschiede? Und wie verändert sich das persönliche Glück über die Zeit? Um das herauszufinden, werden die Menschen in Ländern wie den USA, Großbritannien aber auch Deutschland seit vielen Jahren regelmäßig befragt. Alberto Prati vom University College London und sein Team haben diese Daten nun für eine ganz andere Fragestellung genutzt. Sie wollten wissen, wie gut sich die Menschen an vergangenes Glück erinnern können.

Ähnliches beobachtet auch der Neurowissenschaftler Tobias Esch in seinen Studien. Der „Glücksforscher“ arbeitet als Professor an der Universität Witten/Herdecke und untersucht, wie sich die Zufriedenheit der Menschen im Alter verändert.

„Wir sehen eben auch passend dazu in unseren eigenen Daten. Dass, wenn man Querschnittsuntersuchungen macht. Also wenn man nicht Menschen rückblicken lässt, sondern sie befragt und das aufteilt je nach Lebensalter, entsteht eine u-förmige Entwicklung der Lebenszufriedenheit, wenn man so will über die Lebenszeit. Wenn man Menschen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens immer wiederkehrend befragt, finden wir eben, dass tatsächlich robust und substanziell die Lebenszufriedenheit bei der Mehrheit ansteigt also zunimmt.“